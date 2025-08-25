Alle Hue-produkter følger det samme enkle QR-kodeoppsettet, slik at du kan skanne og sette opp alle Hue-enhetene dine samtidig.
Slik setter du opp en Hue-pære eller -lampe
Les dette først!
1. Ikke installer lysene ennå.
Du må skanne QR-kodene deres, så hold dem innen rekkevidde.
2. Har du mer enn én Hue-enhet å legge til?
Hold alle enhetene samlet! Du skanner alle QR-kodene deres i samme trinn.
3. Har du Hue-appen?
Last den ned i telefonens appbutikk.
Koble til med en Hue Bridge
Instruksjoner for oppsett av pære og lampe
Hue Bridge må være tilkoblet og lagt til i Hue-appen.
Har du ikke gjort det enda? Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge.
1. Åpne Hue-appen.
2. På Hjem-fanen trykker du på ikonet med tre prikker (…). Trykk deretter på Legg til enheter
Merk: Du kan også åpne Innstillinger-fanen og deretter trykke på Enheter. Trykk på det blå pluss-ikonet (+) øverst til høyre.
3. Velg et rom du vil legge til Smart button i.
4. Skann QR-koden.
Hvis du har flere Hue-enheter å legge til, skann dem også. Når enhetene dine har blitt skannet, trykker du på Neste.
Merk: Hvis produktet ditt ikke har en QR-kode, trykker du på Ingen QR-kode for å legge det til ved å søke eller bruke serienummeret.
5. Installer og slå på lysene.
Når den er installert, trykker du på Neste for å se lysene i rommet du valgte.
6. Gi lysene dine et navn.
Du vil da kunne navngi og velge ikoner for hvert av lysene du har lagt til.
Koble til uten en Bridge
Instruksjoner for Bluetooth-oppsett
1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobilenheten din.
2. Åpne Hue-appen.
3. Åpne Innstillinger fanen, og trykk deretter på Enheter. Trykk på det blå pluss-ikonet (+) øverst til høyre.
4. Skann QR-koden.
Hvis du har flere Hue-enheter å legge til, kan du skanne og sette opp én om gangen.
Merk: Hvis produktet ikke har en QR-kode, trykker du på Ingen QR-kode for å legge den ved å søke eller ved å bruke serienummeret.
Koble til uten en Hue Bridge (direkte via Matter-aktiverte lyspærer)
Det du trenger
- Matter-aktivert Hue belysning (med Matter-logo på emballasjen).
· En Matter-kontrollerhub som støtter Thread, altså en Thread Border-ruter (f.eks. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generasjon, Amazon Echo 4. generasjon).
Oppsettinstruksjoner
1. Åpne smarthjemappen din (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Legg til en ny enhet
3. Skann QR-koden i installasjonsveiledningen (Matter QR-kode) eller skriv inn den 11-sifrede paringskoden.
4. Slå på lyspæren og sørg for at den er i sammenkoblingsmodus (blinker eller tilbakestilles om nødvendig).
5. Tilpass lyspæren: Gi den et navn, tilordne den til et rom og test automatiseringer.
Tips: Hvis lyspæren tidligere var koblet til en Hue Bridge, må du fjerne den fra Hue Bridge før du parer den direkte via Matter.
Trenger du hjelp?
Bla gjennom våre vanlige spørsmål eller kontakt kundestøtte.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.