* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
FAQ list
Hva trenger jeg for å bruke Philips Hue Bluetooth?
Kan jeg fortsatt bruke Hue Bridge hvis jeg bruker Philips Hue Bluetooth?
Hvor finner jeg serienummeret for mine Philips Hue-produkter?
Hvordan vet jeg om programvaren min er oppdatert?
Hvordan og når oppdaterer jeg Philips Hue-programvaren?
Jeg får ikke installert de nyeste fastvareoppdateringene på Philips Hue-produktene mine. Hva skal jeg gjøre?
Kan jeg legge til eldre generasjoner Philips Hue-produkter til systemet mitt?
Hvorfor kan jeg ikke kontrollere lysene mine når jeg er borte fra hjemmet?
Kan to Philips Hue-systemer fungere sammen?
Kan jeg kontrollere flere broer med Philips Hue-appen?
