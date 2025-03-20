Velg typen produkt du har nedenfor for å lære hvordan du kobler det til smartbelysningssystemet.
Produktoppsettveiledninger for Philips Hue
Lyspærer og lamper
Få instruksjoner for oppsett av pærer, gulvlamper, bordlamper, armaturer og mer.
Lys som inkluderer tilbehør
Få instruksjoner for oppsett av lys som leveres med tilbehør, for eksempel en dimmerbryter eller smartknapp.
Tilbehør
Få instruksjoner om hvordan du setter opp en sync box eller annet tilbehør.
Vanlige spørsmål
Hvordan legger jeg til Philips Hue-enheten min ved hjelp av en QR-kode?
Hvor finner jeg QR-kodene på Philips Hue-enhetene mine?
Jeg finner ikke QR-koden på enheten min. Hva skal jeg gjøre?
Kan jeg skanne QR-koder på flere enheter og legge dem til Hue Bridge samtidig?
Kan jeg legge til flere enheter for flere rom ved å skanne QR-kodene deres?
Jeg kan ikke skanne QR-koden. Hva skal jeg gjøre?
Kan jeg skanne QR-koden på en eldre Philips Hue enhet og legge den til Hue Bridge?
Trenger jeg en Internett-forbindelse for å legge enheter til Hue Bridge ved å skanne QR-kodene deres?
Kan jeg skanne en QR-kode på en Philips Hue-enhet for å legge den til systemet mitt hvis jeg ikke har en Hue Bridge?
Kan jeg legge til et produkt som allerede er konfigurert ved å skanne QR-koden?
