Vil du vite statusen for bestillingen din eller returnere noe du har kjøpt i Philips Hue-butikken? Ikke noe problem. Du kan returnere kjøpet innen 30 dager etter kjøpet – gratis.

Kom i gang
Vilkår og betingelser

Slik returnerer du et produkt

Registrer retur

Gi oss beskjed om at du vil returnere bestillingen. Du trenger bestillingsnummeret ditt, som du finner i e -posten med ordrebekreftelsen.

Skriv ut etiketten

Vi sender deg en forsendelsesetikett på e -post som du kan skrive ut og bruke for å sende returen din gratis til oss.

Send produktet ditt tilbake

Legg produktet i en boks, fest etiketten på utsiden, og lever det til et av kurerens hentesteder.

Start en returprosess

