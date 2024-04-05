Gi oss beskjed om at du vil returnere bestillingen. Du trenger bestillingsnummeret ditt, som du finner i e -posten med ordrebekreftelsen.
Ordrestatus og retur
Vil du vite statusen for bestillingen din eller returnere noe du har kjøpt i Philips Hue-butikken? Ikke noe problem. Du kan returnere kjøpet innen 30 dager etter kjøpet – gratis.
Slik returnerer du et produkt
Registrer retur
Skriv ut etiketten
Vi sender deg en forsendelsesetikett på e -post som du kan skrive ut og bruke for å sende returen din gratis til oss.
Send produktet ditt tilbake
Legg produktet i en boks, fest etiketten på utsiden, og lever det til et av kurerens hentesteder.
Spørsmål og svar
Jeg har kjøpt et produkt og ønsker å returnere det. Men nettsiden oppgir at produktet mitt fremdeles er under behandling. Når kan jeg starte returprosessen?
Jeg har kjøpt en pakke eller flere produkter som del av en kampanje. Hvordan kan jeg returnere disse produktene?
Hvor lang tid har jeg til å returnere produktet?
Hvor finner jeg ordrenummeret mitt?
Hvor går pengene som jeg får refundert?
Får jeg refusjon for de opprinnelige forsendelseskostnadene?
Hvor mye koster det å returnere et produkt?
Må produktet returneres ubrukt og i original innpakning?
