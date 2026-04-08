20 stycznia 2026 r.

Światło budzące stopniowo rozjaśnia sypialnię w określonym przedziale czasu, aby naśladować wschód słońca i łagodnie wyprowadzić organizm z głębokiego snu. W przeciwieństwie do ostrych dźwięków budzika, takie stopniowe rozjaśnianie zmniejsza uczucie porannego otępienia i pomaga zsynchronizować wewnętrzny zegar biologiczny z naturalnym światłem dziennym.

Stosowane regularnie światło budzące może pomóc w utrzymywaniu zdrowej równowagi w cyklu snu i czuwania, co da Ci więcej energii i lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Inteligentne rozwiązania, takie jak światło budzące Philips Hue, zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać zasypianie i pomagać budzić się z poczuciem świeżości.