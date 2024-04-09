Odmień teren wokół domu za pomocą niskonapięciowego oświetlenia

31 marca 2024 r

Jedną z zalet inteligentnego oświetlenia jest łatwość jego obsługi — i to niezależnie od tego, czy sterujesz oświetleniem za pomocą aplikacji Hue, głosu, czujników ruchu czy inteligentnych przełączników. Takie oświetlenie jest również niezwykle łatwe w konfiguracji — dotyczy to także oświetlenia zewnętrznego, a to dzięki kolekcji Low-volt obejmującej niskonapięciowe inteligentne lampy zewnętrzne. W ramach kolekcji produktów niskonapięciowych dostępna jest również rozległa gama opcji, takich jak choćby niskonapięciowe oświetlenie ścieżek, które ułatwia poruszanie się po podwórku, czy też niskonapięciowe oświetlenie tarasu, które pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę na każdą okazję. 

Co to jest oświetlenie zewnętrzne niskonapięciowe?

Low-volt to kolekcja oświetlenia niskonapięciowego Philips Hue i specjalnie zaprojektowana do przestrzeni zewnętrznych. Zamiast podłączać lampy bezpośrednio do domowej instalacji elektrycznej (zwanej także oświetleniem sieciowym), lampy niskonapięciowe wystarczy podłączyć do dowolnego standardowego gniazdka ściennego. Napięcie sieciowe w Ameryce Północnej wynosi 120 V, a w większości pozostałych części świata 230 V. Oświetlenie niskonapięciowe wykorzystuje transformator w celu zmniejszenia tego napięcia.

Transformator z kolekcji Philips Hue Low-volt znajduje się w zasilaczu Philips Hue (PSU), który w Unii Europejskiej występuje w dwóch wariantach: 100 W i 40 W. 

Przestrzeń wokół domu oświetlona niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym.

Jak zamontować niskonapięciowe oświetlenie zewnętrzne?

Konfigurując niskonapięciowe oświetlenie zewnętrzne, na początek potrzebne będą tylko trzy rzeczy:

  • Zasilacz (PSU)
  • Lampa niskonapięciowa
  • Kable

Uwaga: wszystkie niskonapięciowe oprawy oświetleniowe są dostarczane z niezbędnymi kablami. Wszystkie zestawy bazowe zawierają zarówno zasilacz, jak i niezbędne kable. Sprawdź opakowanie, aby upewnić się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć.

  1. Umieść oprawę oświetleniową w dowolnym miejscu, tak aby znajdowała się w odległości nie większej niż 15 metrów od najbliższego źródła światła Philips Hue w domu lub od mostka Hue.
    (Zastanawiasz się, dlaczego? Inteligentne lampy Philips Hue tworzą sieć kratową, w której każde światło rozszerza sygnał Zigbee. Jeśli Twoja lampa jest zbyt daleko od najbliższego źródła światła lub mostka Hue, nie będzie mogła komunikować się z systemem.)
  2. Podłącz kabel przedłużający do oprawy oświetleniowej i zasilacza. Jeśli lampa znajduje się wystarczająco blisko zasilacza, zastosowanie takiego kabla może nie być konieczne.
  3. Podłącz zasilacz do gniazdka zewnętrznego.
  4. Dodaj światło do swojego systemu w aplikacji Hue.
Taka początkowa konfiguracja inteligentnego oświetlenia zewnętrznego jest naprawdę łatwa — system oświetlenia niskonapięciowego daje jednak możliwość dalszej rozbudowy, która zresztą jest równie prosta i ogranicza się do zwykłego podłączenia kolejnych świateł.
Dłonie podłączające niskonapięciowe oświetlenie zewnętrzne Philips Hue do złącza typu t w celu rozbudowy instalacji oświetleniowej.

Wybór odpowiedniego zasilacza do Twojej konfiguracji

Dodając nowe lampy niskonapięciowe do istniejącej konfiguracji, należy pamiętać, że jeden zasilacz może zasilać tylko określoną liczbę lamp. Aby dowiedzieć się, ile lamp można wykorzystać na jednym zasilaczu, wystarczy dodać moc opraw oświetleniowych:

Konfiguracja niskonapięciowa z zasilaczem o mocy 40 W

Oto przykład konfiguracji niskonapięciowej z zasilaczem o mocy 40 W i dwoma rodzajami oświetlenia: reflektorami Lily i lampami stojącymi Calla. Zarówno reflektory Lily, jak i lampy Calla mają moc 8 W każdy, co daje następującą konfigurację:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Schemat konfiguracji oświetlenia zewnętrznego Philips Hue podłączonego do 40-watowego zasilacza.

Konfiguracja niskonapięciowa z zasilaczem o mocy 100 W

Oto przykład konfiguracji niskonapięciowej wykorzystującej zasilacz o mocy 100 W i trzy rodzaje świateł: reflektory Lily, lampy Calla i zewnętrzną taśmę LED. Zarówno reflektory Lily, jak i lampy Calla mają moc 8 W każdy, natomiast zewnętrzna taśma LED ma moc 19 W. 

Słupki Calla (8 x 6) + 1 zewnętrzna taśma LED (19 x 1) + reflektor Lily (8 x3) = 91 W

Schemat konfiguracji oświetlenia zewnętrznego Philips Hue podłączonego do zasilacza o mocy 100 W.
