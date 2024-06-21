Zautomatyzuj oświetlenie, aby powitało Cię w domu, automatycznie oświetl podwórko i podjazd i o wiele więcej — tylko dzięki Philips Hue!
Niech Twój dom sam Cię przywita
Poznaj oświetlenie podjazdu Philips Hue
Inteligentne światła zapalają się na powitanie.
Nigdy więcej nie wracaj do ciemnego domu! Określ, że światła mają włączać się automatycznie, gdy znajdziesz się w pobliżu domu, i wyłączać, gdy wyjdziesz — dzięki automatyzacjom Powrót do domu i Wyjście z domu.
Włączaj światła ruchem
Automatycznie włączaj światła, gdy czujnik zewnętrzny wykryje aktywność — i poczuj się bezpieczniej w swoim otoczeniu. Czujnik zewnętrzny wykrywa ruch i automatycznie włącza światła, ujawniając nieproszonych gości i pomagając Ci poczuć się bezpieczniej w swoim otoczeniu.
Spraw wrażenie, że jesteś w domu, gdy Cię tam nie ma
Zyskaj spokój ducha jednym dotknięciem w aplikacji Philips Hue! Utwórz automatyzację symulującą obecność, aby wyglądało, że jesteś w domu, nawet jeśli Cię nie ma — lub włączaj i wyłączaj światła z dowolnego miejsca na świecie.
Najpopularniejsze produkty oświetlenia zewnętrznego
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Mały kinkiet zewnętrzny Resonate
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne
679,00 zł
Hue White and color ambiance
Oświetlenie projektorowe Discover
969,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda Festavia
579,00 zł
Hue White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Nyro
679,00 zł
Hue
Zewnętrzne źródło zasilania 100 W
439,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
1689,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
629,00 zł
Hue White and color ambiance
Mały kinkiet zewnętrzny Impress
819,00 zł
Hue
Czujnik zewnętrzny
289,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)
919,00 zł
Hue White and color ambiance
Słupek zewnętrzny Nyro
919,00 zł
Dodaj uroku swojemu ogrodowi
Odmień otoczenie swojego domu
Dzięki oświetleniu zewnętrznemu Philips Hue możesz odmienić swoje podwórko na każdą okazję dzięki pięknemu, kolorowemu, inteligentnemu światłu.
Dowiedz się więcej o Philips Hue
Philips Hue to spersonalizowane inteligentne oświetlenie, pozwalające łatwo sterować światłem i tworzyć wyjątkową atmosferę dopasowaną do każdej chwili spędzanej w domu lub w ogrodzie. Odmień otoczenie swojego domu, korzystając z asortymentu specjalnie zaprojektowanego oświetlenia ogrodowego.
Oświetlenie zewnętrzne
Wybierz z naszej kolekcji lamp zewnętrznych — specjalnie zaprojektowanych na każdą pogodę.
Mostek
Serce systemu inteligentnego oświetlenia. Zyskaj nieograniczone możliwości dzięki mostkowi Hue, który pozwala na podłączenie nawet 50 punktów świetlnych w domu i na zewnątrz.
Układy sterowania
Istnieje wiele inteligentnych sposobów kontrolowania oświetlenia w domu, od aplikacji Philips Hue po bezprzewodowe inteligentne przełączniki i nie tylko.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.