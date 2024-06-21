Pomoc

Niech Twój dom sam Cię przywita

Zautomatyzuj oświetlenie, aby powitało Cię w domu, automatycznie oświetl podwórko i podjazd i o wiele więcej — tylko dzięki Philips Hue!

Poczuj się miło w swoim domu dzięki Philips Hue

Poznaj oświetlenie podjazdu Philips Hue

Oświetlenie zewnętrzne Hue – funkcja geolokalizacji

Inteligentne światła zapalają się na powitanie.

Nigdy więcej nie wracaj do ciemnego domu! Określ, że światła mają włączać się automatycznie, gdy znajdziesz się w pobliżu domu, i wyłączać, gdy wyjdziesz — dzięki automatyzacjom Powrót do domu i Wyjście z domu.

Oświetlenie zewnętrzne Hue – aplikacja do sterowania

Włączaj światła ruchem

Automatycznie włączaj światła, gdy czujnik zewnętrzny wykryje aktywność — i poczuj się bezpieczniej w swoim otoczeniu. Czujnik zewnętrzny wykrywa ruch i automatycznie włącza światła, ujawniając nieproszonych gości i pomagając Ci poczuć się bezpieczniej w swoim otoczeniu.

Oświetlenie zewnętrzne Hue – harmonogramy

Spraw wrażenie, że jesteś w domu, gdy Cię tam nie ma

Zyskaj spokój ducha jednym dotknięciem w aplikacji Philips Hue! Utwórz automatyzację symulującą obecność, aby wyglądało, że jesteś w domu, nawet jeśli Cię nie ma — lub włączaj i wyłączaj światła z dowolnego miejsca na świecie.

Najpopularniejsze produkty oświetlenia zewnętrznego

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – rozszerzenie systemu (bez zasilacza)
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

769,00 zł

Flash Sale -25%
Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Resonate
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

769,00 zł

Flash Sale -25%
Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne

Hue White and color ambiance

Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne
Taśma LED 1 × 2 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*

679,00 zł

Flash Sale -25%
Oświetlenie projektorowe Discover

Hue White and color ambiance

Oświetlenie projektorowe Discover
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

969,00 zł

Flash Sale -25%
Girlanda Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda Festavia
Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

579,00 zł

Flash Sale -25%
Kinkiet zewnętrzny Nyro

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Nyro
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

679,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzne źródło zasilania 100 W

Hue

Zewnętrzne źródło zasilania 100 W
Przedłużacz
Moc do 100 W
Czarny

439,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzny reflektor Lily

Hue White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

1689,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

629,00 zł

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Mały kinkiet zewnętrzny Impress

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Impress
Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
240 x 190 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

819,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik zewnętrzny

Hue

Czujnik zewnętrzny
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Odporność na trudne warunki pogodowe
Automatyzacja oświetlenia

289,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

919,00 zł

Flash Sale -25%
Słupek zewnętrzny Nyro

Hue White and color ambiance

Słupek zewnętrzny Nyro
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

919,00 zł

Dodaj uroku swojemu ogrodowi

Wzbogać swoją przestrzeń

Odmień otoczenie swojego domu

Dzięki oświetleniu zewnętrznemu Philips Hue możesz odmienić swoje podwórko na każdą okazję dzięki pięknemu, kolorowemu, inteligentnemu światłu.

Dowiedz się więcej o Philips Hue

Philips Hue to spersonalizowane inteligentne oświetlenie, pozwalające łatwo sterować światłem i tworzyć wyjątkową atmosferę dopasowaną do każdej chwili spędzanej w domu lub w ogrodzie. Odmień otoczenie swojego domu, korzystając z asortymentu specjalnie zaprojektowanego oświetlenia ogrodowego.

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Wybierz z naszej kolekcji lamp zewnętrznych — specjalnie zaprojektowanych na każdą pogodę.
Mostek

Mostek

Serce systemu inteligentnego oświetlenia. Zyskaj nieograniczone możliwości dzięki mostkowi Hue, który pozwala na podłączenie nawet 50 punktów świetlnych w domu i na zewnątrz.
Układy sterowania

Układy sterowania

Istnieje wiele inteligentnych sposobów kontrolowania oświetlenia w domu, od aplikacji Philips Hue po bezprzewodowe inteligentne przełączniki i nie tylko.

