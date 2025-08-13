Pomoc

Odmień otoczenie swojego domu

Pobudz swoją wyobraźnię i pozwól, aby Philips Hue sprawił, że Twoja przestrzeń na świeżym powietrzu będzie wyglądać jak najlepiej. Możesz dostosować atmosferę do każdej okazji: dużego przyjęcia, kameralnej kolacji lub chwili relaksu późnym letnim wieczorem.

Poznaj lampy zewnętrzne Hue

Oświetlenie zewnętrzne Hue – kolory

Stwórz wyjątkowy nastrój na zewnątrz

Przekształć nudne podwórko w piękną przestrzeń na świeżym powietrzu dzięki Philips Hue. Umieść kolorowe elementy oświetleniowe — od oświetlenia ścieżek i lamp ściennych po reflektory i inne — w całym swoim ogrodzie, wykorzystując zabawne akcenty kolorystyczne lub świecące tonacje, aby stworzyć niesamowitą atmosferę na wyjątkowe wydarzenie na świeżym powietrzu.

Oświetlenie zewnętrzne Hue – światło w różnych odcieniach (od ciepłego do chłodnego)

Odpręż się przy ciepłym lub chłodnym świetle białym

Przedłuż swoje wieczory dzięki oświetleniu zewnętrznemu Philips Hue. Stwórz odpowiednią atmosferę na swoim tarasie, balkonie lub ganku i zrelaksuj się. Od ciepłego białego światła letniego słońca, po lodowato chłodne światło dnia zimą: możesz cieszyć się każdym odcieniem białego światła, aby dopasować je do swojego nastroju przez cały rok.

Balkonowa strefa wypoczynkowa nocą, oświetlona sznurami świateł partynych Festavia, świecących w różowych i żółtych tonach inteligentnego światła.

Specjalne oświetlenie na specjalne okazje

Przyjdą członkowie rodziny lub przyjaciele? Dostosuj oświetlenie zewnętrzne do okazji. Udekoruj swoją przestrzeń za pomocą sznurów przyciągających wzrok lampek globusowych Festavia, oświetl fasadę swojego domu za pomocą stałych świateł Festavia, zamontuj taśmowe oświetlenie wzdłuż granic i ścieżek lub dodaj akcenty kolorowego światła do swojego ogrodu za pomocą słupków świetlnych i reflektorów – wszystkie one dodają odrobinę magii do przytulnych kolacji na balkonie, grillowania na patio lub imprezy w ogrodzie. Stwórz kolorowe sceny lub wolno poruszające się, dynamiczne efekty, aby w pełni cieszyć się tymi wyjątkowymi chwilami.

Oświetlenie zewnętrzne Philips Hue – jak zainstalować i podłączyć (wideo)

Łatwa instalacja i podłączanie

Rozjaśnij ciemne ścieżki, stwórz akcenty w swoim krajobrazie lub stwórz unikalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając świateł Hue lub słupków. System jest niskonapięciowy, bezpieczny w użyciu na podwórku i łatwy w montażu. Zapomnij o elektryku: twórz i rozwijaj jak chcesz.​

Najpopularniejsze produkty oświetlenia zewnętrznego

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

629,00 zł

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

919,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzny reflektor Lily

Hue White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

1689,00 zł

Flash Sale -25%
Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne

Hue White and color ambiance

Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
Taśma LED 1 × 5 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*

1159,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m

Hue

Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m
Przedłużacz
Długość 2,5 m
złącze T w komplecie

129,00 zł

Flash Sale -25%
Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
240 x 120 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

769,00 zł

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Kinkiet zewnętrzny Lucca

Hue White

Kinkiet zewnętrzny Lucca
W zestawie z żarówką E27 LED
Ciepłe białe światło (2700 K)
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

489,00 zł

Niech Twój dom będzie wyjątkowy

Poczuj się miło w swoim domu dzięki Philips Hue

Oświetlenie, które przywita Cię w domu

Zautomatyzuj oświetlenie, aby powitać Cię w domu. Oświetlenie Philips Hue automatycznie oświetla twój dziedziniec i podjazd, gdy przyjeżdżasz.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o Philips Hue

Philips Hue to spersonalizowane inteligentne oświetlenie, pozwalające łatwo sterować światłem i tworzyć wyjątkową atmosferę dopasowaną do każdej chwili spędzanej w domu lub w ogrodzie. Odmień otoczenie swojego domu, korzystając z asortymentu specjalnie zaprojektowanego oświetlenia ogrodowego.

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Wybierz z naszej kolekcji lamp zewnętrznych — specjalnie zaprojektowanych na każdą pogodę.
Mostek

Mostek

Serce systemu inteligentnego oświetlenia. Zyskaj nieograniczone możliwości dzięki mostkowi Hue, który pozwala na podłączenie nawet 50 punktów świetlnych w domu i na zewnątrz.
Układy sterowania

Układy sterowania

Istnieje wiele inteligentnych sposobów kontrolowania oświetlenia w domu, od aplikacji Philips Hue po bezprzewodowe inteligentne przełączniki i nie tylko.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

