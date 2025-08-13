Pobudz swoją wyobraźnię i pozwól, aby Philips Hue sprawił, że Twoja przestrzeń na świeżym powietrzu będzie wyglądać jak najlepiej. Możesz dostosować atmosferę do każdej okazji: dużego przyjęcia, kameralnej kolacji lub chwili relaksu późnym letnim wieczorem.
Odmień otoczenie swojego domu
Poznaj lampy zewnętrzne Hue
Stwórz wyjątkowy nastrój na zewnątrz
Przekształć nudne podwórko w piękną przestrzeń na świeżym powietrzu dzięki Philips Hue. Umieść kolorowe elementy oświetleniowe — od oświetlenia ścieżek i lamp ściennych po reflektory i inne — w całym swoim ogrodzie, wykorzystując zabawne akcenty kolorystyczne lub świecące tonacje, aby stworzyć niesamowitą atmosferę na wyjątkowe wydarzenie na świeżym powietrzu.
Odpręż się przy ciepłym lub chłodnym świetle białym
Przedłuż swoje wieczory dzięki oświetleniu zewnętrznemu Philips Hue. Stwórz odpowiednią atmosferę na swoim tarasie, balkonie lub ganku i zrelaksuj się. Od ciepłego białego światła letniego słońca, po lodowato chłodne światło dnia zimą: możesz cieszyć się każdym odcieniem białego światła, aby dopasować je do swojego nastroju przez cały rok.
Specjalne oświetlenie na specjalne okazje
Przyjdą członkowie rodziny lub przyjaciele? Dostosuj oświetlenie zewnętrzne do okazji. Udekoruj swoją przestrzeń za pomocą sznurów przyciągających wzrok lampek globusowych Festavia, oświetl fasadę swojego domu za pomocą stałych świateł Festavia, zamontuj taśmowe oświetlenie wzdłuż granic i ścieżek lub dodaj akcenty kolorowego światła do swojego ogrodu za pomocą słupków świetlnych i reflektorów – wszystkie one dodają odrobinę magii do przytulnych kolacji na balkonie, grillowania na patio lub imprezy w ogrodzie. Stwórz kolorowe sceny lub wolno poruszające się, dynamiczne efekty, aby w pełni cieszyć się tymi wyjątkowymi chwilami.
Łatwa instalacja i podłączanie
Rozjaśnij ciemne ścieżki, stwórz akcenty w swoim krajobrazie lub stwórz unikalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając świateł Hue lub słupków. System jest niskonapięciowy, bezpieczny w użyciu na podwórku i łatwy w montażu. Zapomnij o elektryku: twórz i rozwijaj jak chcesz.
Najpopularniejsze produkty oświetlenia zewnętrznego
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
629,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)
919,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
1689,00 zł
Hue White and color ambiance
Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
1159,00 zł
Hue
Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m
129,00 zł
Hue White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)
769,00 zł
Hue White
Kinkiet zewnętrzny Lucca
489,00 zł
Niech Twój dom będzie wyjątkowy
Oświetlenie, które przywita Cię w domu
Zautomatyzuj oświetlenie, aby powitać Cię w domu. Oświetlenie Philips Hue automatycznie oświetla twój dziedziniec i podjazd, gdy przyjeżdżasz.
Dowiedz się więcej o Philips Hue
Philips Hue to spersonalizowane inteligentne oświetlenie, pozwalające łatwo sterować światłem i tworzyć wyjątkową atmosferę dopasowaną do każdej chwili spędzanej w domu lub w ogrodzie. Odmień otoczenie swojego domu, korzystając z asortymentu specjalnie zaprojektowanego oświetlenia ogrodowego.
Oświetlenie zewnętrzne
Wybierz z naszej kolekcji lamp zewnętrznych — specjalnie zaprojektowanych na każdą pogodę.
Mostek
Serce systemu inteligentnego oświetlenia. Zyskaj nieograniczone możliwości dzięki mostkowi Hue, który pozwala na podłączenie nawet 50 punktów świetlnych w domu i na zewnątrz.
Układy sterowania
Istnieje wiele inteligentnych sposobów kontrolowania oświetlenia w domu, od aplikacji Philips Hue po bezprzewodowe inteligentne przełączniki i nie tylko.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.