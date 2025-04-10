Pomoc

Odkryj nasze najpopularniejsze zewnętrzne oprawy oświetleniowe

Oto inteligentny sposób na oświetlenie ogrodu — i to całkiem dosłownie. Dzięki naszej rozległej kolekcji opraw możesz oświetlić otoczenie swojego domu dokładnie tak, jak chcesz.

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

919,00 zł

Promocja
Kinkiet zewnętrzny Appear

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Appear

769,00 zł

Kinkiet zewnętrzny Appear

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Appear

869,00 zł

Na wyczerpaniu

Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

Hue White and color ambiance

Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

819,00 zł

Zewnętrzny słupek Turaco

Hue White

Zewnętrzny słupek Turaco

729,00 zł

Na wyczerpaniu

Mały kinkiet zewnętrzny Econic

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Econic

919,00 zł

Mały kinkiet zewnętrzny Impress

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Impress

729,00 zł

Kinkiet zewnętrzny Inara

Hue White

Kinkiet zewnętrzny Inara

529,00 zł

Na wyczerpaniu

Przeglądaj wszystkie produkty zewnętrzne

Zobacz, co potrafi niskonapięciowe oświetlenie zewnętrzne

Rozwiązania niskonapięciowe ułatwiają rozszerzanie kolekcji urządzeń zewnętrznych bez względu na umiejscowienie okablowania. Dowolnie rozmieść oprawy oświetleniowe, połącz je ze sobą i podłącz zasilacz.

Liniowa inteligentna zewnętrzna oprawa oświetleniowa Amarant

Łatwa instalacja i podłączanie

Kolekcja niskonapięciowego oświetlenia zewnętrznego została zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić Ci oświetlenie przestrzeni wokół domu: możesz podłączyć kilka lamp ogrodowych do jednego zasilacza, podłączyć zasilacz do dowolnego standardowego gniazdka ściennego i gotowe!

Dowiedz się więcej o światłach niskonapięciowych
Inteligentne oświetlenie zewnętrzne oświetlające taras

Zaprojektuj przestrzeń na zewnątrz

Nie musisz być projektantem, aby udekorować własny ogród — aplikacja Hue zrobi to za Ciebie. Zajrzyj do galerii aranżacji Hue i przekonaj się, które aranżacje dadzą najlepszy efekt w przypadku Twojego oświetlenia zewnętrznego.

Porównaj konfiguracje oświetlenia zewnętrznego

Poznaj produkty Philips Hue

Grupa przyjaciół je posiłek na świeżym powietrzu, na tarasie udekorowanym kolorowym, inteligentnym oświetleniem.

Poznaj inteligentne oświetlenie zewnętrzne

Zainstaluj na zewnątrz oświetlenie LED, które łączy się z inteligentnym systemem oświetleniowym Philips Hue, i ożyw otoczenie domu za pomocą światła.
Kobieta wraca do swojego domu, którego drzwi wejściowe oraz prowadząca do niego ścieżka są oświetlone przez kinkiety i lampy o kształcie słupka.

Niech Twój dom przywita Cię światłem

Skorzystaj z automatyzacji Przyjście do domu, jeśli chcesz, aby dom powitał Cię inteligentnym światłem! Rozświetl swój ogród, werandę lub podjazd na czas Twojego powrotu do domu — całkiem automatycznie.
Intruz zbliża się do domu, którego drzwi wejściowe rozświetlone jasnym białym światłem generowanym przez dwa inteligentne kinkiety.

Poczuj się bezpieczniej dzięki inteligentnemu oświetleniu

Spraw, by dom sprawiał wrażenie pełnego życia nawet wtedy, gdy nie ma Cię w nim, dzięki automatyzacji symulacji obecności, która włącza i wyłącza światła w sposób typowy dla danego pomieszczenia.

Informacje o promocji ogrodowej Philips Hue

Kiedy jest organizowana promocja ogrodowa Philips Hue?

Jakiego rodzaju zewnętrzne oprawy oświetleniowe są objęte promocją?

Jak mogę być na bieżąco ze wszystkimi ofertami i promocjami dotyczącymi produktów Philips Hue?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay