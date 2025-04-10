Oto inteligentny sposób na oświetlenie ogrodu — i to całkiem dosłownie. Dzięki naszej rozległej kolekcji opraw możesz oświetlić otoczenie swojego domu dokładnie tak, jak chcesz.
Odkryj nasze najpopularniejsze zewnętrzne oprawy oświetleniowe
Hue White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Appear
769,00 zł
Hue White
Zewnętrzny słupek Turaco
729,00 zł
Hue White
Kinkiet zewnętrzny Inara
529,00 zł
Zobacz, co potrafi niskonapięciowe oświetlenie zewnętrzne
Rozwiązania niskonapięciowe ułatwiają rozszerzanie kolekcji urządzeń zewnętrznych bez względu na umiejscowienie okablowania. Dowolnie rozmieść oprawy oświetleniowe, połącz je ze sobą i podłącz zasilacz.
Łatwa instalacja i podłączanie
Kolekcja niskonapięciowego oświetlenia zewnętrznego została zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić Ci oświetlenie przestrzeni wokół domu: możesz podłączyć kilka lamp ogrodowych do jednego zasilacza, podłączyć zasilacz do dowolnego standardowego gniazdka ściennego i gotowe!
Zaprojektuj przestrzeń na zewnątrz
Nie musisz być projektantem, aby udekorować własny ogród — aplikacja Hue zrobi to za Ciebie. Zajrzyj do galerii aranżacji Hue i przekonaj się, które aranżacje dadzą najlepszy efekt w przypadku Twojego oświetlenia zewnętrznego.
Poznaj produkty Philips Hue
Informacje o promocji ogrodowej Philips Hue
Kiedy jest organizowana promocja ogrodowa Philips Hue?
Jakiego rodzaju zewnętrzne oprawy oświetleniowe są objęte promocją?
Jak mogę być na bieżąco ze wszystkimi ofertami i promocjami dotyczącymi produktów Philips Hue?
