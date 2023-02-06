Po sparowaniu Philips Hue z Apple Home możesz używać Siri do sterowania oświetleniem za pomocą głosu.
Jakich poleceń głosowych Siri potrzebujesz?
10 najlepszych poleceń Siri dla Philips Hue
- Włącz światła.
- Wyłącz światła.
- Wyłącz światła na parterze.
- Włącz światła w salonie na całej długości.
- Dostosuj jasność na parterze do 50%.
- Jakie światła są włączone w salonie?
- Ustaw kolor świateł w sypialni na niebieski.
- Dzień dobry.
- Dobranoc.
- Włącz tryb Czytanie w salonie.
Podstawowe polecenia Siri
- Znajdź wszystkie moje światła Hue.
- Włącz światło na biurku.
- Czy światła na parterze są włączone?
- Rozjaśnij mój salon.
Polecenia Siri dotyczące kolorów
- Ustaw kolor świateł w salonie na niebieski.
- Ustaw kolor świateł przy wejściu na złoty.
- Niech światła zapalą się na kolor limonkowy.
- Ustaw kolor świateł w pokoju rodzinnym na fioletowy.
- Niech lampka nocna zaświeci się na różowo.
- Zmień kolor świateł w kuchni na pomarańczowy.
Inteligentne światła Philips Hue oferują 16 milionów kolorów, wykaż się więc kreatywnością, prosząc Siri o ustawienie kolorów. Aby naprawdę spersonalizować swój dom, wybierz ciemniejsze kolory, takie jak szkarłatny, łososiowy, turkusowy, błękitny, purpurowy, żółto zielony czy lawendowy.
Polecenia dotyczące trybów świateł i aranżacji świetlnych
- Ustaw światła w kuchni na tryb Energia.
- Włącz tryb Oceaniczny świt w salonie.
- Ustaw tryb Zachód słońca na sawannie w gabinecie.
- Włącz tryb Jesienne złoto w gabinecie.
- Ustaw tryb Niebieska laguna w sypialni.
Oprócz wyboru jednego koloru możesz używać poleceń głosowych, aby ustawiać tryby świateł opracowane przez projektantów oświetlenia, aby zapewnić najlepsze światło do codziennych czynności, lub aranżacje świetlne, które oferują kombinację kolorów. Zanim będzie można użyć tych poleceń, musisz zapisać aranżacje, których chcesz używać, w aplikacji HomeKit.
Polecenia dotyczące urządzenia Hue sync box
- Włącz Hue sync box.
- Wyłącz Hue sync box.
- Włącz Hue sync box.
- Wyłącz Hue sync box.
- Ustaw Hue sync box na PlayStation 4.
- Ustaw Hue sync box na niską intensywność.
- Ustaw Hue sync box na średnią intensywność.
- Ustaw Hue sync box na wysoką intensywność.
- Ustaw Hue sync box na maksymalną intensywność.
- Ustaw Hue sync box na tryb Gra/Wideo/Muzyka.