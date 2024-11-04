Philips Hue + Spotify

Jest to pierwsze rozwiązanie tego typu: głęboka integracja muzyki ze światłem, dzięki której dźwięk może połączyć się z obrazem. Połącz swoje konta Philips Hue i Spotify, aby światła reagowały na wszelkie odtwarzane utwory.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Zanurz się w muzyce

Zobacz, jak muzyka ożywa

Niezależnie od tego, jakiej muzyki akurat słuchasz, jest to doświadczenie, które możesz usłyszeć, zobaczyć i poczuć.

Skonfiguruj Philips Hue + Spotify

Do korzystania z Philips Hue + Spotify potrzebnych jest tylko kilka rzeczy: mostek Hue Bridge, kolorowe światła i dowolne urządzenie audio.

Urządzenie mobilne, na którym jest wyświetlany ekran tworzenia obszaru rozrywki w aplikacji Hue

Stwórz własną przestrzeń

Musisz mieć kolorowe źródła światła zgrupowane w Obszarze rozrywki w aplikacji Philips Hue app. Jeżeli nie masz jeszcze Obszaru rozrywki, możesz go utworzyć po połączeniu swoich kont.

Urządzenie mobilne, na którym jest wyświetlany ekran konfiguracji Philips Hue + Spotify w aplikacji Hue

Połącz swoje konta

Otwórz zakładkę synchronizacji w aplikacji Philips Hue i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na konta Philips Hue i Spotify.

Urządzenie mobilne, na którym jest wyświetlana karta Synchronizacja w aplikacji Hue

Zobacz dźwięki

Wybierz opcję Rozpocznij synchronizację na karcie synchronizacji i zacznij słuchać utworu lub playlisty na dowolnym urządzeniu zalogowanym do konta Spotify — telefonu, tabletu, a nawet komputera.

Symfonia światła i dźwięku

Inteligentne oświetlenie Philips Hue i muzyka w usłudze Spotify tworzą doskonałą harmonię. Słuchaj i doświadczaj muzyki w zupełnie nowy sposób.

Inteligentna lampa na stoliku z urządzeniem mobilnym, na którym jest wyświetlana karta Synchronizacja w aplikacji Hue

Głęboka integracja

Philips Hue generuje scenariusze oświetleniowe, które odzwierciedlają nastrój słuchanej muzyki — a w połączeniu z usługą Spotify, algorytm jest jeszcze bardziej zaawansowany. Scenariusze oświetleniowe są idealnie dopasowane do każdego utworu, gatunku muzyki, nastroju i rytmu.

Inteligentna lampa podłogowa z urządzeniem mobilnym, na którym jest wyświetlana Galeria aranżacji Hue w aplikacji Hue

Spersonalizowane sposoby synchronizacji

Możesz dostosować swoje doświadczenie, regulując natężenie, jasność, a nawet paletę kolorów swoich świateł. Twoja muzyka jest osobista i takie też powinno być Twoje oświetlenie. 

Inteligentny głośnik na szafce nocnej

Współpracuje z dowolnym urządzeniem audio

Żaden system audio nie jest za mały dla Philips Hue + Spotify. Możesz go połączyć z pełnym systemem surround lub ze słuchawkami podłączonymi do telefonu.

Poznaj możliwości synchronizacji z muzyką
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Współpracuje z kolorowymi światłami Philips Hue

Stwórz Obszar rozrywki z ulubionym inteligentnym oświetleniem. Philips Hue + Spotify wymaga świateł Philips Hue White and Color Ambiance oraz mostka Hue Bridge. 

Kup kolekcję
Sypialnia z inteligentnymi lampami stołowymi i inteligentnymi reflektorami punktowymi oraz urządzeniem mobilnym, na którym jest wyświetlana karta Synchronizacja w aplikacji Hue

Pobierz Spotify

Philips Hue + Spotify działa z darmowymi i płatnymi kontami Spotify. Załóż konto w usłudze Spotify, pobiera aplikację na telefon lub komputer i ciesz się wielką biblioteką utworów i list odtwarzania. 

Przejdź do Spotify
Kolekcja złożona z żarówek Philips Hue, mostka Hue Bridge i inteligentnego reflektora

Musisz mieć kolorowe światła i mostek Hue Bridge

Aby synchronizować światła z muzyką, musisz mieć inteligentne lampy Philips Hue z obsługą kolorów oraz mostek Hue Bridge. 

Zobacz, jak to działa

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Pytania i odpowiedzi

Czy integracja z Philips Hue + Spotify działa ze wszystkimi produktami Philips Hue?

Jaka jest różnica między rozwiązaniem Philips Hue + Spotify a trybem Muzyka urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box?

Jaka jest różnica między integracją z Philips Hue + Spotify a aplikacjami innych firm?

Jakie rodzaje kont Spotify są zgodne z rozwiązaniem Philips Hue + Spotify?

Czy mogę korzystać z Philips Hue + Spotify bez konta Spotify?

Czy użytkownicy muszą mieć konto Spotify Premium, aby móc połączyć Philips Hue z usługą Spotify w aplikacji Philips Hue?

Jak mogę połączyć Philips Hue ze Spotify?

Czy mogę używać asystentów głosowych do sterowania Philips Hue + Spotify?

Która wersja aplikacji Hue jest potrzebna do korzystania z Philips Hue + Spotify?

Kolekcja złożona z żarówek Philips Hue, mostka Hue Bridge i inteligentnego reflektora

Uzyskaj pomoc techniczną

Zawsze chętnie pomagamy! Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w sparowaniu systemu Philips Hue i usługi Spotify, zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi lub skontaktuj się z nami.

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