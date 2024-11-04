Jest to pierwsze rozwiązanie tego typu: głęboka integracja muzyki ze światłem, dzięki której dźwięk może połączyć się z obrazem. Połącz swoje konta Philips Hue i Spotify, aby światła reagowały na wszelkie odtwarzane utwory.
Philips Hue + Spotify
Zobacz, jak muzyka ożywa
Niezależnie od tego, jakiej muzyki akurat słuchasz, jest to doświadczenie, które możesz usłyszeć, zobaczyć i poczuć.
Skonfiguruj Philips Hue + Spotify
Do korzystania z Philips Hue + Spotify potrzebnych jest tylko kilka rzeczy: mostek Hue Bridge, kolorowe światła i dowolne urządzenie audio.
Stwórz własną przestrzeń
Musisz mieć kolorowe źródła światła zgrupowane w Obszarze rozrywki w aplikacji Philips Hue app. Jeżeli nie masz jeszcze Obszaru rozrywki, możesz go utworzyć po połączeniu swoich kont.
Połącz swoje konta
Otwórz zakładkę synchronizacji w aplikacji Philips Hue i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na konta Philips Hue i Spotify.
Zobacz dźwięki
Wybierz opcję Rozpocznij synchronizację na karcie synchronizacji i zacznij słuchać utworu lub playlisty na dowolnym urządzeniu zalogowanym do konta Spotify — telefonu, tabletu, a nawet komputera.
Symfonia światła i dźwięku
Inteligentne oświetlenie Philips Hue i muzyka w usłudze Spotify tworzą doskonałą harmonię. Słuchaj i doświadczaj muzyki w zupełnie nowy sposób.
Głęboka integracja
Philips Hue generuje scenariusze oświetleniowe, które odzwierciedlają nastrój słuchanej muzyki — a w połączeniu z usługą Spotify, algorytm jest jeszcze bardziej zaawansowany. Scenariusze oświetleniowe są idealnie dopasowane do każdego utworu, gatunku muzyki, nastroju i rytmu.
Spersonalizowane sposoby synchronizacji
Możesz dostosować swoje doświadczenie, regulując natężenie, jasność, a nawet paletę kolorów swoich świateł. Twoja muzyka jest osobista i takie też powinno być Twoje oświetlenie.
Współpracuje z dowolnym urządzeniem audio
Żaden system audio nie jest za mały dla Philips Hue + Spotify. Możesz go połączyć z pełnym systemem surround lub ze słuchawkami podłączonymi do telefonu.
Pobierz Spotify
Philips Hue + Spotify działa z darmowymi i płatnymi kontami Spotify. Załóż konto w usłudze Spotify, pobiera aplikację na telefon lub komputer i ciesz się wielką biblioteką utworów i list odtwarzania.
Musisz mieć kolorowe światła i mostek Hue Bridge
Aby synchronizować światła z muzyką, musisz mieć inteligentne lampy Philips Hue z obsługą kolorów oraz mostek Hue Bridge.
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Pytania i odpowiedzi
Czy integracja z Philips Hue + Spotify działa ze wszystkimi produktami Philips Hue?
Czy integracja z Philips Hue + Spotify działa ze wszystkimi produktami Philips Hue?
Jaka jest różnica między rozwiązaniem Philips Hue + Spotify a trybem Muzyka urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box?
Jaka jest różnica między rozwiązaniem Philips Hue + Spotify a trybem Muzyka urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box?
Jaka jest różnica między integracją z Philips Hue + Spotify a aplikacjami innych firm?
Jaka jest różnica między integracją z Philips Hue + Spotify a aplikacjami innych firm?
Jakie rodzaje kont Spotify są zgodne z rozwiązaniem Philips Hue + Spotify?
Jakie rodzaje kont Spotify są zgodne z rozwiązaniem Philips Hue + Spotify?
Czy mogę korzystać z Philips Hue + Spotify bez konta Spotify?
Czy mogę korzystać z Philips Hue + Spotify bez konta Spotify?
Czy użytkownicy muszą mieć konto Spotify Premium, aby móc połączyć Philips Hue z usługą Spotify w aplikacji Philips Hue?
Czy użytkownicy muszą mieć konto Spotify Premium, aby móc połączyć Philips Hue z usługą Spotify w aplikacji Philips Hue?
Jak mogę połączyć Philips Hue ze Spotify?
Jak mogę połączyć Philips Hue ze Spotify?
Czy mogę używać asystentów głosowych do sterowania Philips Hue + Spotify?
Czy mogę używać asystentów głosowych do sterowania Philips Hue + Spotify?
Która wersja aplikacji Hue jest potrzebna do korzystania z Philips Hue + Spotify?
Która wersja aplikacji Hue jest potrzebna do korzystania z Philips Hue + Spotify?
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