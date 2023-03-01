Funkcja Delikatne zasypianie i pobudka została zainspirowana wpływem światła na cykl snu. Możesz ustawić swój osobisty wschód lub zachód słońca, wydając odpowiednie polecenie Asystentowi Google. Synchronizacja delikatnej pobudki z budzikiem nie jest obecnie obsługiwana w urządzeniach przenośnych.