Steruj oświetleniem Philips Hue za pomocą Asystenta Google, korzystając z dziesiątek poleceń głosowych.
Jakich poleceń głosowych Google Home potrzebujesz?
- Włącz wszystkie światła.
- Wyłącz wszystkie światła.
- Jakie światła są włączone w salonie?
- Które światła są włączone w kuchni?
- Przyciemnij światła w korytarzu.
- Uśpij światła.
- Wybudź światła.
- Aktywuj Relaks w pokoju komputerowym.
- Aktywuj Czytanie w gabinecie.
Philips Hue współpracuje z aplikacją OK Google w zakresie głosowego sterowania oświetleniem. Po prostu powiedz „OK Google” i zastąp te przykłady własnymi ustawieniami oświetlenia i pokoju.
Polecenia Google Home dotyczące kolorów
- Ustaw kolor świateł w salonie na niebieski.
- Ustaw kolor świateł przy wejściu na złoty.
- Niech światła zapalą się na kolor limonkowy.
- Ustaw kolor świateł w pokoju rodzinnym na fioletowy.
- Niech lampka nocna zaświeci się na różowo.
- Zmień kolor świateł w kuchni na jasnopomarańczowy.
Możesz też używać innych nazw kolorów, np.: karmazynowy, łososiowy, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, cyjan, błękit nieba, niebieski, fioletowy, różowy i lawendowy.
- Ustaw aranżację świetlną Energia w kuchni.
- Włącz aranżację świetlną Oceaniczny świt w salonie.
- Ustaw aranżację świetlną Zachód słońca na sawannie w gabinecie.
- Włącz aranżację świetlną Jesienne złoto w pokoju komputerowym.
- Ustaw aranżację świetlną Niebieska laguna w sypialni.
Polecenia do obsługi delikatnego zasypiania i pobudki
- Włącz łagodne budzenie.
- Pobudka o 7 rano. To polecenie ustawia poranny alarm, który powoduje stopniowe rozjaśnianie świateł przez 30 minut poprzedzających godzinę pobudki.
- Pobudka o 7 rano w dni powszednie.
- Wyłącz łagodne budzenie.
- Uśpij światła.
- Wybudź światła.
- Wybudź światła w pokoju Bartka.
- Uśpij światła w pokoju Sylwii.
Funkcja Delikatne zasypianie i pobudka została zainspirowana wpływem światła na cykl snu. Możesz ustawić swój osobisty wschód lub zachód słońca, wydając odpowiednie polecenie Asystentowi Google. Synchronizacja delikatnej pobudki z budzikiem nie jest obecnie obsługiwana w urządzeniach przenośnych.