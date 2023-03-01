Polecenia głosowe Google Home do obsługi systemu Philips Hue

Polecenia głosowe Google Home do obsługi systemu Philips Hue

Steruj oświetleniem Philips Hue za pomocą Asystenta Google, korzystając z dziesiątek poleceń głosowych.

10 najważniejszych poleceń Google Home do obsługi systemu Philips Hue

  • Włącz wszystkie światła.
  • Wyłącz wszystkie światła.
  • Jakie światła są włączone w salonie?
  • Które światła są włączone w kuchni?
  • Przyciemnij światła w korytarzu.
  • Uśpij światła.
  • Wybudź światła.
  • Aktywuj Relaks w pokoju komputerowym.
  • Aktywuj Czytanie w gabinecie.
Philips Hue współpracuje z aplikacją OK Google w zakresie głosowego sterowania oświetleniem. Po prostu powiedz „OK Google” i zastąp te przykłady własnymi ustawieniami oświetlenia i pokoju.

Podstawowe polecenia Google Home

  • Włącz światła Hue.
  • Które światła są włączone w kuchni?
  • Przyciemnij światła w korytarzu.
  • Rozjaśnij światła w kuchni o 20%.
  • Rozjaśnij światła w salonie.
  • Wyłącz lampę biurkową.

Polecenia Google Home dotyczące kolorów

  • Ustaw kolor świateł w salonie na niebieski.
  • Ustaw kolor świateł przy wejściu na złoty.
  • Niech światła zapalą się na kolor limonkowy.
  • Ustaw kolor świateł w pokoju rodzinnym na fioletowy.
  • Niech lampka nocna zaświeci się na różowo.
  • Zmień kolor świateł w kuchni na jasnopomarańczowy.

Możesz też używać innych nazw kolorów, np.: karmazynowy, łososiowy, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, cyjan, błękit nieba, niebieski, fioletowy, różowy i lawendowy.

Polecenia dotyczące trybów świateł i aranżacji świetlnych

  • Ustaw aranżację świetlną Energia w kuchni.
  • Włącz aranżację świetlną Oceaniczny świt w salonie.
  • Ustaw aranżację świetlną Zachód słońca na sawannie w gabinecie.
  • Włącz aranżację świetlną Jesienne złoto w pokoju komputerowym.
  • Ustaw aranżację świetlną Niebieska laguna w sypialni.

Polecenia do obsługi delikatnego zasypiania i pobudki

  • Włącz łagodne budzenie.
  • Pobudka o 7 rano. To polecenie ustawia poranny alarm, który powoduje stopniowe rozjaśnianie świateł przez 30 minut poprzedzających godzinę pobudki.
  • Pobudka o 7 rano w dni powszednie.
  • Wyłącz łagodne budzenie.
  • Uśpij światła.
  • Wybudź światła.
  • Wybudź światła w pokoju Bartka.
  • Uśpij światła w pokoju Sylwii.

Funkcja Delikatne zasypianie i pobudka została zainspirowana wpływem światła na cykl snu. Możesz ustawić swój osobisty wschód lub zachód słońca, wydając odpowiednie polecenie Asystentowi Google. Synchronizacja delikatnej pobudki z budzikiem nie jest obecnie obsługiwana w urządzeniach przenośnych.

Polecenia dotyczące urządzenia Hue sync box

  • Włącz urządzenie Hue sync box.
  • Rozpocznij synchronizację świateł.
  • Ustaw Hue sync box na HDMI 1.
  • Ustaw Hue sync box na wideo.
  • Ustaw Hue sync box na bardzo wysoką intensywność.
  • Rozjaśnij urządzenie Hue sync box.

Polecenia dotyczące rozwiązania Philips Hue + Spotify

  • Rozpocznij synchronizację z muzyką.
  • Zatrzymaj synchronizację z muzyką.
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