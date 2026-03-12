Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe
W magazynie
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe

Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki dwóm przewodowym kamerom Secure, które mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w jakości HD 1080p, włącz światła lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.

  • Kompleksowe szyfrowanie
  • Wideo w rozdzielczości 1080p HD
  • Podłączenie do gniazdka
  • Elementy monatażowe do ścian załączone
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay