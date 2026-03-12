Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe
Obecna cena to 1259,98 zł
Obecna cena to 1259,98 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe
Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki dwóm przewodowym kamerom Secure, które mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w jakości HD 1080p, włącz światła lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.
- Kompleksowe szyfrowanie
- Wideo w rozdzielczości 1080p HD
- Podłączenie do gniazdka
- Elementy monatażowe do ścian załączone
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871304
Informacje o produkcie
- Hue Kamera przewodowa Secure
- 2