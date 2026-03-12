Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki dwóm przewodowym kamerom Secure, które mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w jakości HD 1080p, włącz światła lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.

Kompleksowe szyfrowanie

Wideo w rozdzielczości 1080p HD

Podłączenie do gniazdka

Elementy monatażowe do ścian załączone