Zestaw: 3 kamery przewodowe Secure

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 3 kamery przewodowe Secure
W magazynie
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Zestaw: 3 kamery przewodowe Secure

Miej oko na swój domu, dzięki trzem przewodowym kamerom Secure. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, te kamery obsługują transmisję na żywo w rozdzielczości 1080p HD oraz wizję nocną. Otrzymaj powiadomienie jak tylko zostanie wykryty ruch i nie tylko.

  • Kompleksowe szyfrowanie
  • Wideo w rozdzielczości 1080p HD
  • Podłączenie do gniazdka
  • Elementy monatażowe do ścian załączone
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay