Miej oko na swój domu, dzięki trzem przewodowym kamerom Secure. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, te kamery obsługują transmisję na żywo w rozdzielczości 1080p HD oraz wizję nocną. Otrzymaj powiadomienie jak tylko zostanie wykryty ruch i nie tylko.

Kompleksowe szyfrowanie

Wideo w rozdzielczości 1080p HD

Podłączenie do gniazdka

Elementy monatażowe do ścian załączone