Zestaw: 3 kamery przewodowe Secure
Obecna cena to 1889,97 zł
Obecna cena to 1889,97 zł
W magazynie
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o Zestaw: 3 kamery przewodowe Secure
Miej oko na swój domu, dzięki trzem przewodowym kamerom Secure. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, te kamery obsługują transmisję na żywo w rozdzielczości 1080p HD oraz wizję nocną. Otrzymaj powiadomienie jak tylko zostanie wykryty ruch i nie tylko.
- Kompleksowe szyfrowanie
- Wideo w rozdzielczości 1080p HD
- Podłączenie do gniazdka
- Elementy monatażowe do ścian załączone
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871373
Informacje o produkcie
- Hue Kamera przewodowa Secure
- 3