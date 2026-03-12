Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka Filamentowa E27 białe swiatło

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Informacje o Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka Filamentowa E27 białe swiatło

Dodaj odrobinę elegancji z kinkietem Philips Buzzard, wyposażonym w żarówkę filamentową Hue E27 emitującą białe światło. Idealny do każdego pomieszczenia.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
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