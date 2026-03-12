Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka Filamentowa E27 białe swiatło
Cena zestawu wynosi 225,48 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 250,53 zł
Cena zestawu wynosi 225,48 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 250,53 zł
Wyprzedaż
W magazynie
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka Filamentowa E27 białe swiatło
Dodaj odrobinę elegancji z kinkietem Philips Buzzard, wyposażonym w żarówkę filamentową Hue E27 emitującą białe światło. Idealny do każdego pomieszczenia.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874619
Informacje o produkcie
- myGarden Kinkiet Buzzard 60 W E27 bez żarówki
- 1
- Hue White Filament Inteligentna żarówka A60 E27
- 1