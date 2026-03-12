Multipak: GU10 white and color ambiance 6-pak
Obecna cena to 1538,00 zł
Obecna cena to 1538,00 zł
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Informacje o Multipak: GU10 white and color ambiance 6-pak
Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają dostęp do najlepszego inteligentnego oświetlenia. Dzięki białemu i kolorowemu światłu oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, te żarówki mogą pomóc Ci stworzyć wciągające doświadczenia, wspierać Twoje rutyny i wiele więcej.
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- Okres żywotności ±10 lat
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
- Światło białe i kolorowe
- 400 lumenów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871656
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
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