Multipak: GU10 white and color ambiance 6-pak

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Informacje o Multipak: GU10 white and color ambiance 6-pak

Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają dostęp do najlepszego inteligentnego oświetlenia. Dzięki białemu i kolorowemu światłu oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, te żarówki mogą pomóc Ci stworzyć wciągające doświadczenia, wspierać Twoje rutyny i wiele więcej.

  • Okres żywotności ±10 lat
  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Światło białe i kolorowe
  • 400 lumenów
  • Przelewy24
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