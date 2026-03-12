Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają dostęp do najlepszego inteligentnego oświetlenia. Dzięki białemu i kolorowemu światłu oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, te żarówki mogą pomóc Ci stworzyć wciągające doświadczenia, wspierać Twoje rutyny i wiele więcej.



Okres żywotności ±10 lat

Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie

Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue

Światło białe i kolorowe

400 lumenów