Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)
Obecna cena to 269,99 zł
Obecna cena to 269,99 zł
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Informacje o Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)
Włącza przyciemnialne, tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie na co dzień. Przewodowy regulator przyciemniania umożliwia sterowanie większością klasycznych opraw razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu oraz włączanie świateł do aranżacji świetlnych. Kompaktowy moduł montowany za przełącznikiem. Zasilany z sieci – bez baterii. W przypadku wymiany regulatora przyciemniania wymagany jest przełącznik przyciskowy. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.
- Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
- Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
- Automatyzacje i aranżacje świetlne
- Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
- Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103111876
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Syntetyk
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Salon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103111876
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,06 kg
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 88 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004296901
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103111876
Zużycie energii
- Moc
- 0,4
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 16,8 mm
- Całkowita długość
- 41 mm
- Całkowita szerokość
- 37,3 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Przełącznik
- Przyciski z możliwością konfiguracji
- 1
- Czas eksploatacji
- 25,000 clicks
- Opcje montażowe
- ściana
- Obsługiwane okablowanie
- Do instalacji z przewodem neutralnym, Do instalacji bez przewodu neutralnego
- Kanał wyjściowy
- jednokanałowy
- Obciążenie źródła światła
- Obsługuje oświetlenie LED 5–200 W ze ściemnianiem fazowym, Obsługuje oświetlenie LED 5–20 W ze ściemnianiem fazowym, Obsługuje żarówki halogenowe i tradycyjne 20–200 W, Obsługuje żarówki halogenowe i tradycyjne 20–150 W
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu