Włącza przyciemnialne, tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie na co dzień. Przewodowy regulator przyciemniania umożliwia sterowanie większością klasycznych opraw razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu oraz włączanie świateł do aranżacji świetlnych. Kompaktowy moduł montowany za przełącznikiem. Zasilany z sieci – bez baterii. W przypadku wymiany regulatora przyciemniania wymagany jest przełącznik przyciskowy. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.

Zmienia tradycyjne światła w inteligentne

Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła

Automatyzacje i aranżacje świetlne

Działa z przewodem neutralnym lub bez niego

Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge