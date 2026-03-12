Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)

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Informacje o Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)

Włącza przyciemnialne, tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie na co dzień. Przewodowy regulator przyciemniania umożliwia sterowanie większością klasycznych opraw razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu oraz włączanie świateł do aranżacji świetlnych. Kompaktowy moduł montowany za przełącznikiem. Zasilany z sieci – bez baterii. W przypadku wymiany regulatora przyciemniania wymagany jest przełącznik przyciskowy. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.

  • Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
  • Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
  • Automatyzacje i aranżacje świetlne
  • Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
  • Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
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