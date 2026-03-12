Ten produkt jest przeznaczony do tradycyjnych lamp. Dodaj swoje tradycyjne (nieinteligentne) lampy do ekosystemu Philips Hue — aby móc sterować nimi tak jak lampami Hue. Przewodowy przełącznik umożliwia obsługę większości tradycyjnych opraw i źródeł światła razem z istniejącym oświetleniem Hue. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. Po zainstalowaniu możesz zarządzać swoimi światłami z aplikacji Hue, za pomocą poleceń głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Ustaw timery i harmonogramy dopasowane do swojej codziennej rutyny. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za przełącznikiem ściennym lub w suficie nad oprawą oświetleniową, gdzie dostępny jest przewód neutralny. Ciesz się niezawodnym i szybkim sterowaniem za pomocą Hue Bridge, nawet gdy Wi-Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Zmienia tradycyjne światła w inteligentne

Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła

Ustaw timery i harmonogramy świecenia

Bez baterii, wymagany przewód neutralny

Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge