Categories

Cena

smart home days

Smart Home Days: 25% rabatu

Dodaj min. 2 produkty do koszyka i zyskaj 25% zniżki!

Produktów: 350
84 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Pobierz kartę informacyjną produktu
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny reflektor Lily

Zewnętrzny reflektor Lily

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
88 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
96 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Pobierz kartę informacyjną produktu
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)

Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)

Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
97 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Centris 4, sufitowy reflektor punktowy

Centris 4, sufitowy reflektor punktowy

Zintegrowane źródła światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
114 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.

Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​
Pobierz kartę informacyjną produktu
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge

Bridge

Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Przenośne światło akcentujące Go

Przenośne światło akcentujące Go

Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Resonate skierowany w dół

Resonate skierowany w dół

±10-letni okres eksploatacji
Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
Wymaga mostka Hue Bridge
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Oświetlenie projektorowe Discover

Oświetlenie projektorowe Discover

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
117 żarówka 30% taniej
Zbliżenie przedniej części produktu Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​
Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
1-24 z 350

Regulamin​

  • Promocja "Smart Home Days" obowiązuje od 17 sierpnia do 6 września 2026 roku.​
  • 25% zniżki na dowolne dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją "Smart Home Days". 25% rabatu jest stosowane do wszystkich produktów objętych wyprzedażą przy kasie.​
  • Produkty przecenione indywidualnie: produkty są już przecenione zgodnie z podaną ceną promocyjną. Rabat nie jest naliczany przy zakupie wielu sztuk i nie jest stosowany żaden dodatkowy rabat przy kasie.​
  • W przypadku zwrotu zamówienia, jeśli spełnia ono warunki, proporcjonalna wartość udzielonego rabatu zostanie odjęta od kwoty zwrotu.​
  • Signify Poland zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszych Warunków i Zasad poprzez ich ponowną publikację.​

Dowiedz się więcej o produktach do inteligentnego domu

Inteligentne oświetlenie i inteligentne produkty do domu

Czym jest inteligentne oświetlenie?

Jeśli nadal zastanawiasz się, co naprawdę potrafią inteligentne żarówki, zacznij od naszego przewodnika po inteligentnym oświetleniu.
Inteligentne produkty zabezpieczające dom

Co to jest oświetlenie Security?

Skuteczne oświetlenie bezpieczeństwa nie jest już kwestią montażu kilku jasnych świateł tu i tam.

inteligentna automatyzacja domu

Inteligentna automatyzacja domu

Pozwól, aby oświetlenie Philips Hue , czujniki, kamery monitorujące i aplikacja Hue współpracowały ze sobą, aby zapewnić Ci spokój ducha, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay