- Promocja "Smart Home Days" obowiązuje od 17 sierpnia do 6 września 2026 roku.
- 25% zniżki na dowolne dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją "Smart Home Days". 25% rabatu jest stosowane do wszystkich produktów objętych wyprzedażą przy kasie.
- Produkty przecenione indywidualnie: produkty są już przecenione zgodnie z podaną ceną promocyjną. Rabat nie jest naliczany przy zakupie wielu sztuk i nie jest stosowany żaden dodatkowy rabat przy kasie.
- W przypadku zwrotu zamówienia, jeśli spełnia ono warunki, proporcjonalna wartość udzielonego rabatu zostanie odjęta od kwoty zwrotu.
- Signify Poland zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszych Warunków i Zasad poprzez ich ponowną publikację.
84 żarówka 30% taniej
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 769 zł
Stwórz zestaw startowy
Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 1 689,99 zł
88 żarówka 30% taniej
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 338 zł
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
Obecna cena to 1 574,99 zł
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Obecna cena to 637,99 zł
Taśma LED Flux o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 899,99 zł
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
Obecna cena to 674,99 zł
96 żarówka 30% taniej
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100
Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Obecna cena to 495,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Lampa podłogowa Signe gradient
Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 589,99 zł
Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
Obecna cena to 389 zł
97 żarówka 30% taniej
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600
Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Obecna cena to 359,99 zł
Centris 4, sufitowy reflektor punktowy
Zintegrowane źródła światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 359 zł
114 żarówka 30% taniej
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.
Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)
Essential, kolorowe
Obecna cena to 225,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Bridge
Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
Obecna cena to 319,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 679,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Przenośne światło akcentujące Go
Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 439 zł
Lampa podłogowa Signe gradient
Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 589,99 zł
Resonate skierowany w dół
±10-letni okres eksploatacji
Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
Wymaga mostka Hue Bridge
Obecna cena to 582,99 zł
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Obecna cena to 314,99 zł
Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
Obecna cena to 1 124,99 zł
Play gradient lightstrip - 75 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 228,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Oświetlenie projektorowe Discover
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 972,99 zł
117 żarówka 30% taniej
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.
Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)
Essential, kolorowe
Obecna cena to 225,99 zł
Taśma LED Flux o długości 4 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów
Obecna cena to 382,99 zł