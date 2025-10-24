1 sztuki A67 B22
Dzięki żarówce Philips Hue White A67 o mocy 1600 lumenów (co odpowiada 100 W) i bezprzewodowemu przyciemnianiu można uzyskać jasne oświetlenie pomieszczeń, takich jak garaż czy kuchnia, i delikatniejsze światło w dowolnym innym pomieszczeniu. Podłącz ją do mostka Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Mocne i jasne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
67x130