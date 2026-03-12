Klasyczna forma i nowoczesne zintegrowane oświetlenie Philips Hue. Regulowane światło białe. Od ciepłego po chłodne odcienie bieli. Światło dopasowane do wnętrza i sytuacji. Ultra wydajne przyciemnianie do poziomu 0,2%. Delikatna poświata bez utraty jakości światła. Nowa generacja żarówki z podwójną konstrukcją. Pełne spektrum światła dziennego, które wprowadza naturalne wrażenia do wnętrza. Ciepłe barwy letniego zachodu lub chłodne odcienie zimowego nieba – światło dopasowane do chwili. Do 40% wyższa efektywność energetyczna. Obsługa Matter zapewnia płynną integrację z systemami smart home. Więcej funkcji z mostkiem Hue Bridge.

Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności

Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu