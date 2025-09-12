Dopasuj odpowiednie białe światło do wykonywanej czynności

Cztery, automatycznie wgrane ustawienia oświetlenia (Relaks, Czytanie, Koncentracja, Energia) pozwalają dopasować światło do wykonywanych zadań. Dwa ustawienia w chłodnych odcieniach bieli, energetyzujące i zwiększające koncentrację, ułatwiają poranne wstanie i skupienie się. Cieplejsze odcienie do czytania i relaksu pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu pracy.