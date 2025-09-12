Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Dwie sztuki, E27

Dwie sztuki, E27

Korzystając z dwóch inteligentnych żarówek E27, uzyskaj w domu światło białe o barwach od ciepłej do chłodnej. Światło chłodne działa energetyzująco rano, ciepłe pozwala zrelaksować się wieczorem. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • 2 x źródło światła E27
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Z możliwością przyciemniania
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Szeroka paleta białego światła

Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.

Dopasuj odpowiednie białe światło do wykonywanej czynności

Cztery, automatycznie wgrane ustawienia oświetlenia (Relaks, Czytanie, Koncentracja, Energia) pozwalają dopasować światło do wykonywanych zadań. Dwa ustawienia w chłodnych odcieniach bieli, energetyzujące i zwiększające koncentrację, ułatwiają poranne wstanie i skupienie się. Cieplejsze odcienie do czytania i relaksu pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu pracy.

Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Podłącz światła do mostka Hue, aby uzyskać pełną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem

W celu uzyskania pełnego zakresu inteligentnego sterowania i funkcji wymagane jest podłączenie tego produktu do mostka Hue. Umożliwia to sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, ustawianie regulatorów czasowych, procedur, dodawanie lub usuwanie świateł itp. *Mostek Hue jest sprzedawany oddzielnie.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

