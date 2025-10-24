Lampa sufitowa Being
Lampa sufitowa Being (w kolorze białym) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia szeroką paletę białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli). Ciesz się eleganckim wzornictwem i pięknym blaskiem oświetlającym dół i sufit. Dołączony regulator przyciemniania zapewnia wygodne sterowanie światłem. Można podłączyć do systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal