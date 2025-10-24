Lampa sufitowa Being (w kolorze srebrnym) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia szeroką paletę białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli). Ciesz się eleganckim wzornictwem i pięknym blaskiem oświetlającym dół i sufit. Dołączony regulator przyciemniania zapewnia wygodne sterowanie światłem. Można podłączyć do systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue.