Pomoc
Round ceiling light fixture in metallic and white finish, product packaging, and a white wall-mounted remote control are visible.

Lampa sufitowa Being

Lampa sufitowa Being (w kolorze srebrnym) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia szeroką paletę białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli). Ciesz się eleganckim wzornictwem i pięknym blaskiem oświetlającym dół i sufit. Dołączony regulator przyciemniania zapewnia wygodne sterowanie światłem. Można podłączyć do systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Aluminium
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Aluminium

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay