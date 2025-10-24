Czarna lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Fair może świecić w górę i w dół światłem białym o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Ma również wbudowane aranżacje świetlne. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.