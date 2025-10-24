Lampa sufitowa Fair
Czarna lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Fair może świecić w górę i w dół światłem białym o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Ma również wbudowane aranżacje świetlne. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 1015,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło