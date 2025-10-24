Lampa sufitowa łazienkowa Adore
Lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Adore ułatwi Ci czytanie, odpoczynek, koncentrację albo napełni energią dzięki odpowiednim aranżacjom świetlnym na każdą porę dnia. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą aplikacji Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 920,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Metal