Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Lampa sufitowa łazienkowa Adore

Lampa sufitowa łazienkowa Adore

Zainstaluj lampę sufitową Adore Philips Hue White Ambiance w swojej łazience i ciesz się aranżacjami świetlnymi, które pomagają nabrać energii, skoncentrować się, czytać lub odpoczywać. Za pomocą regulatora przyciemniania łatwo uzyskasz odpowiedni nastrój na każdą okazję.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Chrom
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
    Chrom

    Metal

