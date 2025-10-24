Lampa sufitowa w srebrnej oprawie Philips Hue White ambiance Still o niepowtarzalnym okrągłym kształcie świeci tysiącem odcieni światła białego o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej na każdą porę dnia. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.