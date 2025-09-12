Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Łazienkowe lustro z oświetleniem Adore

Łazienkowe lustro z oświetleniem Adore

Ta klasyczna, smukła oprawa Adore Philips Hue o białym świetle ambientowym pasuje do wystroju każdej łazienki. Steruj światłem za pomocą regulatora przyciemniania Hue Dimmer Switch (dołączony do zestawu). Dostępne są tryby do aktywności, koncentracji, czytania i relaksu. Włącz odpowiednie światło, by zrobić idealny makijaż na specjalną okazję. Umieść oprawę poziomo nad lustrem lub zainstaluj dwie poziomo z dwóch stron, aby uzyskać doskonałe oświetlenie ambientowe.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu
Wodoodporne inteligentne oświetlenie do łazienek

Wodoodporne inteligentne oświetlenie do łazienek

Seria inteligentnych rozwiązań oświetleniowych do łazienki Philips Hue Adore przeszła restrykcyjne testy i możemy zagwarantować jej wodoszczelność. Produkty z tej serii idealnie nadają się do pomieszczeń, w których panuje wilgoć. Każde oświetlenie łazienkowe z serii Adore spełnia wymagania norm IP44.

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.

Korzystaj z właściwego inteligentnego oświetlenia podczas wykonywania codziennych zadań

Korzystaj z właściwego inteligentnego oświetlenia podczas wykonywania codziennych zadań

Zwiększ efektywność codziennych czynności, korzystając z regulowanego białego światła. Ustaw oświetlenie łazienkowe tak, aby odpowiadało konkretnym potrzebom i nastrojom. Zacznij dobrze dzień dzięki zimnemu światłu dziennemu, wykonuj zadania wymagające precyzji przy jasnym świetle, spraw sobie oświetlenie idealne do czytania w wannie lub zrelaksuj się w kąpieli dzięki ciepłemu światłu.

Bezprzewodowe sterowanie z regulatorem przyciemniania zawartym w zestawie

Bezprzewodowe sterowanie z regulatorem przyciemniania zawartym w zestawie

Zasilany z baterii regulator przyciemniania umożliwia jednoczesną kontrolę do 10 inteligentnych świateł. Regulator, który można demontować z gniazda ściennego i używać jako pilota zdalnego sterowania, umożliwia przyciemnianie i rozjaśnianie światła lub przełączanie między czterema ustawionymi trybami oświetlenia.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay