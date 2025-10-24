Zainstaluj oświetlenie lustra Adore Philips Hue White Ambiance w swojej łazience i ciesz się aranżacjami świetlnymi, które pomagają nabrać energii, skoncentrować się, czytać lub odpoczywać. Za pomocą regulatora przyciemniania łatwo uzyskasz odpowiedni poziom oświetlenia na każdą okazję.