Lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Adore pozwoli Ci utworzyć dwa punkty światła rozświetlające pomieszczenie. Wbudowane aranżacje świetlne dodają energii, ułatwiają koncentrację, czytanie i relaks. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.