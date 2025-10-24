Łazienkowe oświetlenie punktowe Adore
Zainstaluj reflektor punktowy Adore Philips Hue White Ambiance w swojej łazience i ciesz się aranżacjami świetlnymi, które pomagają nabrać energii, skoncentrować się, czytać lub odpoczywać. Za pomocą regulatora przyciemniania łatwo uzyskasz odpowiedni nastrój na każdą okazję.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- GU10
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal