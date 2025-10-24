Okrągła lampa sufitowa Aurelle
Podłącz oświetlenie panelowe Philips Hue White Ambiance Aurelle do systemu Philips Hue i ciesz się oświetleniem dopasowanym do każej chwili. Jasne białe światło zapewni Ci łatwą pobudkę i doda energii o poranku, naturalne światło dzienne ułatwi koncentrację, a ciepłe, lekko przyciemnione zapewni wieczorny relaks.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium