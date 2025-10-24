Oprawa wisząca Amaze
Lampa wisząca Philips Hue Amaze (kolor czarny) zapewnia szeroką paletę białego światła – od ciepłej do zimnej bieli (2200-6500 K). Dzięki 3000 lumenom zapewnia mocne światło zapewniające dobre oświetlenie funkcjonalne. Dołączony regulator przyciemniania daje możliwość przyciemniania i łatwego sterowania światłem. Podłącz do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal