Lampa wisząca Philips Hue White ambiance Amaze w białej oprawie ma unikalny wzór, który doskonale komponuje się z wnętrzem każdej kuchni lub jadalni. Ciesz się białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej oraz wbudowanymi aranżacjami świetlnymi za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia. Umieść oprawę poziomo nad lustrem lub zainstaluj dwie pionowo z dwóch stron, aby uzyskać doskonałe oświetlenie ambientowe.