Pomoc
White Cher pendant light with a smooth matte finish, circular shape, and black suspension cord, illuminated from below.

Oprawa wisząca Cher

Lampa wiszące Philips Hue Cher (kolor biały) emituje białe światło – szeroka paleta od chłodnej do ciepłej bieli (2200-6500 K). Wbudowane źródło światła LED zapewnia mocne oświetlenie (3000 lumenów), którym możesz łatwo sterować dzięki dołączonemu regulatorowi przyciemniania. Podłącz do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay