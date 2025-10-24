Oprawa wisząca Fair
Włącz lampę wiszącą Fair Philips Hue, emitującą białe nastrojowe światło, do systemu Philips Hue i korzystaj z naturalnego białego oświetlenia, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Ciesz się eleganckim wzornictwem tej lampy wiszącej pasującym do każdego wnętrza.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło