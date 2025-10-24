Lampa wisząca Fair (w kolorze białym) zapewnia silne białe światło, w szerokiej palecie odcieni (od chłodnej do ciepłej bieli – 2200-6500 Kelwinów). Łatwe sterowanie zapewnia dołączony bezprzewodowy regulator przyciemniana, a po podłączeniu do mostka Philips Hue zyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.