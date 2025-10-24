Oświetlenie punktowe Philips Hue White Ambiance Buckram (oprawa w kolorze białym) zapewnia szeroką paletę białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), dzięki czemu możesz dopasować oświetlenie do każdej czynności (czytanie, relaks, koncentracja). Każdy z reflektorów może być ustawiany osobno, co daje możliwość oświetlenia różnych miejsc w pomieszczeniu. Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.