Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Podwójne oświetlenie punktowe Buckram

Podwójne oświetlenie punktowe Buckram

Oświetlenie punktowe Philips Hue White Ambiance Buckram (oprawa w kolorze białym) zapewnia szeroką paletę białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), dzięki czemu możesz dopasować oświetlenie do każdej czynności (czytanie, relaks, koncentracja). Każdy z reflektorów może być ustawiany osobno, co daje możliwość oświetlenia różnych miejsc w pomieszczeniu. Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • W zestawie z żarówką GU10 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • W zestawie z przełącznikiem ściemniania
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

