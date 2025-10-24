Pomoc
White ceiling-mounted smart light fixture, product packaging, and a wireless remote control on a plain background.

Podwójne oświetlenie punktowe Pillar

Z emitującym białe nastrojowe światło reflektorem Philips Hue Pillar w systemie Philips Hue możesz cieszyć się naturalnym białym oświetleniem, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Wysokiej jakości reflektor stworzony z myślą o trwałości i dbałością o detale.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • GU10
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay