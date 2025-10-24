Podwójne oświetlenie punktowe Runner
Biała oprawa oświetleniowa Philips Hue White ambiance Runner jest wyposażona w regulowane reflektory świecące białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych podczas wykonywania rutynowych czynności i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 690,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal