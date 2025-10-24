Z emitującym białe nastrojowe światło reflektorem Philips Hue Pillar w systemie Philips Hue możesz cieszyć się naturalnym białym oświetleniem, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Wysokiej jakości reflektor stworzony z myślą o trwałości i dbałością o detale.