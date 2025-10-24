Pojedyncze oświetlenie punktowe Pillar
Pojedyncze oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Pillar w kolorze białym pozwoli Ci uzyskać białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej w dowolnym pomieszczeniu w Twoim domu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 439,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal