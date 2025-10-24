Oświetlenie punktowe w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Runner z regulowanymi reflektorami pozwala oświetlić każdy zakątek pomieszczenia białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych podczas wykonywania rutynowych czynności i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.