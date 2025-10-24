Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner - element rozszerzający
Oświetlenie punktowe w białej oprawie Philips Hue White ambiance Runner z regulowanymi reflektorami pozwala oświetlić każdy zakątek pomieszczenia białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych podczas wykonywania rutynowych czynności i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 295,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium