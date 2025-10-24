Korzystając z inteligentnej żarówki GU10, uzyskaj w domu światło białe o barwach od cieplej do chłodnej. Światło chłodne działa energetyzująco rano, ciepłe pozwala zrelaksować się wieczorem. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.