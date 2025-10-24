Pojedyncze źródło światła GU10
Korzystając z inteligentnej żarówki GU10, uzyskaj w domu światło białe o barwach od cieplej do chłodnej. Światło chłodne działa energetyzująco rano, ciepłe pozwala zrelaksować się wieczorem. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła GU10
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57