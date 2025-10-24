Oświetlenie punktowe w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Buckram rzuca dwa strumienie światła rozjaśniające pomieszczenie. Każdy strumień jest ustawiany osobno, dzięki czemu można oświetlać różne miejsca w pomieszczeniu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.