Potrójne oświetlenie punktowe Buckram
Oświetlenie punktowe w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Buckram rzuca dwa strumienie światła rozjaśniające pomieszczenie. Każdy strumień jest ustawiany osobno, dzięki czemu można oświetlać różne miejsca w pomieszczeniu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 785,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal