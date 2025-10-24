Wpuszczany reflektor sufitowy
Wpuszczany reflektor sufitowy Hue Adore to element do rozbudowy oświetlenia Philips Hue w łazience. Wariant White ambiance zapewnia pełną paletę białego światła, aby móc cieszyć się zarówno ciepłym, jak i chłodnym białym światłem. Podłącz go do motka Hue Bridge lub do posiadanego zestawu bazowego reflektorów wpuszczanych Adore z regulatorem przyciemniania Hue Dimmer Switch
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Wbudowany reflektor punktowy
- GU10
- Chrom
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk