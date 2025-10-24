Zestaw oświetleniowy E27 zawiera jedną inteligentną żarówkę LED E27 oraz bezprzewodowy regulator przyciemniania. Zapewnia oświetlenie domu białym światłem (szeroka paleta - od ciepłej do chłodnej bieli), łatwe sterowanie przez przenośny regulator przyciemniania lub aplikację mobilną (podłączenie Bluetooth). Po podłączeniu do mostka Philips Hue uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.