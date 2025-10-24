Zestaw oświetleniowy E27
Zestaw oświetleniowy E27 zawiera jedną inteligentną żarówkę LED E27 oraz bezprzewodowy regulator przyciemniania. Zapewnia oświetlenie domu białym światłem (szeroka paleta - od ciepłej do chłodnej bieli), łatwe sterowanie przez przenośny regulator przyciemniania lub aplikację mobilną (podłączenie Bluetooth). Po podłączeniu do mostka Philips Hue uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 165,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110