Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Zestaw oświetleniowy E27

Zestaw oświetleniowy E27

Zestaw oświetleniowy E27 zawiera jedną inteligentną żarówkę LED E27 oraz bezprzewodowy regulator przyciemniania. Zapewnia oświetlenie domu białym światłem (szeroka paleta - od ciepłej do chłodnej bieli), łatwe sterowanie przez przenośny regulator przyciemniania lub aplikację mobilną (podłączenie Bluetooth). Po podłączeniu do mostka Philips Hue uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay