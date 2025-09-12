* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (800) + przycisk Hue Smart button
Zestaw startowy Hue White E27 pozwala łatwo stworzyć energetyzujący lub relaksujący nastrój i dopasować światło do swoich potrzeb (możesz zmieniać barwę i natężenie światła). Zestaw zawiera mostek Hue, 3 inteligentne żarówki (oferujące pełne spektrum białego światła) oraz przycisku Hue Smart button
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Do 800 lm*
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Inteligentny przycisk w zestawie
Szeroka paleta białego światła
Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Dopasuj odpowiednie białe światło do wykonywanej czynności
Cztery, automatycznie wgrane ustawienia oświetlenia (Relaks, Czytanie, Koncentracja, Energia) pozwalają dopasować światło do wykonywanych zadań. Dwa ustawienia w chłodnych odcieniach bieli, energetyzujące i zwiększające koncentrację, ułatwiają poranne wstanie i skupienie się. Cieplejsze odcienie do czytania i relaksu pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu pracy.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie
Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.
